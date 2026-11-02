NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Abend freundlich

Um 20:26 Uhr sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 3,24 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die NIO-Aktie bei 3,28 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,23 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'771'127 NIO-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,53 USD erreichte der Titel am 07.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 57,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 2,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 01.09.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.72 Mrd. USD – ein Plus von 79,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2026 erfolgen.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,574 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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