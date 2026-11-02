NIO Aktie News: NIO am Nachmittag freundlich

Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 3,24 USD. Den Tageshöchststand markierte die NIO-Aktie bei 3,28 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,23 USD. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 828'893 Aktien.

Am 07.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,53 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 132,41 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2026 bei 3,17 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 2,31 Prozent sinken.

NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen. Am 01.09.2026 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,32 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 79,65 Prozent auf 4.72 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.63 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 11.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,574 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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