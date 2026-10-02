NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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02.10.2026 20:27:13
NIO Aktie News: NIO am Freitagabend mit Kursabschlägen
Die Aktie von NIO gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 3,39 USD abwärts.
Die NIO-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 3,39 USD abwärts. In der Spitze büsste die NIO-Aktie bis auf 3,38 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,44 USD. Bisher wurden heute 1'389'308 NIO-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 8,01 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 136,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,38 USD erreichte der Anteilsschein am 02.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 0,44 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus. NIO liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. NIO hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,32 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 79,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.72 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.63 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2026 veröffentlicht.
Analysten gehen davon aus, dass NIO 2026 einen Verlust in Höhe von -0,552 CNY je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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