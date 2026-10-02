NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 3,42 USD nach oben. Der Kurs der NIO-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,45 USD zu. Bei 3,44 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 616'645 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,01 USD. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 134,55 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,38 USD. Dieser Wert wurde am 01.10.2026 erreicht. Abschläge von 1,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem NIO seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 01.09.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NIO ebenfalls -0,32 USD je Aktie eingebüsst. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 79,65 Prozent auf 4.72 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.63 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die NIO-Bilanz für Q3 2026 wird am 11.11.2026 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2026 einen Verlust in Höhe von -0,552 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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