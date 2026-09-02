NIO Aktie News: NIO am Abend mit Abschlägen

Um 20:26 Uhr ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 4,6 Prozent auf 3,88 USD. Die NIO-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,86 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,92 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 5'709'629 NIO-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,01 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 106,71 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,86 USD. Dieser Wert wurde am 02.09.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 0,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 21.05.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,45 USD ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.69 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 122,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 1.65 Mrd. USD eingefahren.

Die NIO-Bilanz für Q3 2026 wird am 11.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 07.09.2027.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2026 -0,762 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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