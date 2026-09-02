NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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02.09.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO am Mittwochnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von NIO gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 4,2 Prozent auf 3,89 USD nach.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 4,2 Prozent auf 3,89 USD. Die Abwärtsbewegung der NIO-Aktie ging bis auf 3,89 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,92 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'091'800 Stück gehandelt.
Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,01 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 51,42 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 02.09.2026 auf bis zu 3,89 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,00 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 21.05.2026 lud NIO zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,45 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.69 Mrd. USD – ein Plus von 122,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 1.65 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von NIO wird am 11.11.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 07.09.2027.
Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,762 CNY einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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NIO am 02.09.2026
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