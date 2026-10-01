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01.10.2026 20:27:13

NIO Aktie News: NIO am Abend mit Verlusten

NIO Aktie News: NIO am Abend mit Verlusten

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 3,42 USD.

NIO
2.83 CHF -1.64%
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Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 3,42 USD. Das bisherige Tagestief markierte NIO-Aktie bei 3,38 USD. Bei 3,47 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'204'858 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 8,01 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 134,55 Prozent. Am 01.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,38 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 1,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus. Am 01.09.2026 äusserte sich NIO zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,32 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 4.72 Mrd. USD gegenüber 2.63 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 11.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,552 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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