NIO Aktie News: NIO am Dienstagabend mit Abschlägen

Die NIO-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 4,4 Prozent auf 4,05 USD nach. In der Spitze fiel die NIO-Aktie bis auf 3,99 USD. Bei 4,05 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'204'008 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 8,01 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 98,02 Prozent Luft nach oben. Am 01.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,99 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 1,36 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 21.05.2026 lud NIO zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. NIO hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,45 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.69 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 122,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.65 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NIO am 11.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von NIO rechnen Experten am 07.09.2027.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2026 -0,506 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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