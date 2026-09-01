NIO Aktie News: NIO am Nachmittag schwächer

Die NIO-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 4,15 USD. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,99 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,05 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2'895'970 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,01 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 93,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.09.2026 bei 3,99 USD. Mit Abgaben von 3,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für NIO-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden. Am 21.05.2026 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,45 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 122,96 Prozent auf 3.69 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 11.11.2026 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 07.09.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -0,506 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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