NIO-Aktie im Blick: Konzern verringert Verlust deutlich, Auslieferungen boomen

Drei Marken gleichzeitig im Aufwind sorgen für Rückenwind

Verlust schmilzt spürbar, während die Barreserven weiter wachsen

Ausblick auf das laufende Quartal fällt optimistisch aus

NIO-Aktie im Blick

NIO hat am Dienstag vorläufige Zahlen zum zweiten Quartal 2026 vorgelegt und dabei kräftige Zuwächse bei Auslieferungen und Umsatz gezeigt. Der chinesische Elektroautohersteller lieferte 107'658 Fahrzeuge aus, ein Plus von 49,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, und verkleinerte seinen Verlust deutlich. Für das dritte Quartal 2026 stellte das Unternehmen weiteres Wachstum in Aussicht. Die an der NYSE notierten NIO-ADR-Aktien bewegten sich am Dienstag 4,14 Prozent schwächer bei 4,06 US-Dollar.

NIO: Drei Marken treiben Wachstum

Von den 107'658 im zweiten Quartal ausgelieferten Fahrzeugen entfielen 60'945 auf die Kernmarke NIO, 29'124 auf die Familienmarke ONVO und 17'589 auf die kompakte Marke FIREFLY. Gegenüber dem ersten Quartal bedeutete das ein Plus von 29,0 Prozent. Der Gesamtumsatz kletterte auf 32,14 Milliarden RMB, umgerechnet 4,74 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 69,1 Prozent zum Vorjahresquartal und von 25,9 Prozent zum Vorquartal. Die Fahrzeugerlöse allein legten um 80,1 Prozent auf 29,06 Milliarden RMB zu.

Die Fahrzeugmarge lag bei 18,5 Prozent, nach 10,3 Prozent im Vorjahresquartal, wenn auch leicht unter den 18,8 Prozent des ersten Quartals. Die Bruttomarge betrug 18,4 Prozent gegenüber 10,0 Prozent im Vorjahresquartal. Der Bruttogewinn stieg auf 5,91 Milliarden RMB, ein Plus von 211,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Gründer, Chairman und CEO William Bin Li erklärte, alle drei Marken hätten sowohl beim Absatzvolumen als auch beim durchschnittlichen Transaktionspreis zugelegt.

Verlust schrumpft, Kasse wächst

Der operative Verlust reduzierte sich auf 347,2 Millionen RMB, nach 4,91 Milliarden RMB im Vorjahresquartal. Bereinigt um aktienbasierte Vergütung erzielte NIO einen non-GAAP-Betriebsgewinn von 206,9 Millionen RMB. Der Nettoverlust belief sich auf 528,0 Millionen RMB, deutlich weniger als die 4,99 Milliarden RMB im Vorjahresquartal. Auf bereinigter Basis stand sogar ein Nettogewinn von 26,1 Millionen RMB zu Buche. CFO Stanley Yu Qu erklärte, das Unternehmen habe im zweiten Quartal ein positives non-GAAP-Betriebsergebnis erzielt. Zudem seien die Barreserven weiter gestiegen.

Der den Stammaktionären zurechenbare Nettoverlust lag bei 721,6 Millionen RMB, was einem Verlust je ADS von 0,04 US-Dollar entsprach; bereinigt ergab sich ein Gewinn von 0,01 RMB je ADS. Zum 30. Juni verfügte NIO über liquide Mittel, kurzfristige Anlagen und langfristige Termineinlagen von 56,7 Milliarden RMB, umgerechnet 8,4 Milliarden US-Dollar.

Ausblick

Für das dritte Quartal 2026 rechnet NIO mit Auslieferungen zwischen 108'000 und 111'000 Fahrzeugen, ein Plus von 24,0 bis 27,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Gesamterlöse sollen zwischen 33,29 und 34,05 Milliarden RMB liegen, was einem Zuwachs von rund 53 bis 56 Prozent entspräche. Im August lieferte NIO bereits 35'836 Fahrzeuge aus, ein Plus von 14,5 Prozent zum Vorjahresmonat; kumuliert seit Jahresbeginn kamen 262'893 Fahrzeuge zusammen.

Martina Köhler, Julia Walter, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch

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