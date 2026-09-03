Nio A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nio A hat am 01.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.33 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nio A -2.470 HKD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 80.35 Prozent auf 36.99 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.51 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch