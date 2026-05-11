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Anleger besorgt 11.05.2026 17:18:00

Nintendo-Aktie bricht trotz Rekordzahlen ein: Schwacher Gewinnausblick und steigende Kosten sorgen für Skepsis

Nintendo-Aktie bricht trotz Rekordzahlen ein: Schwacher Gewinnausblick und steigende Kosten sorgen für Skepsis

Trotz Rekordumsätzen gerät Nintendo an der Börse unter Druck. Ein schwacher Gewinnausblick, steigende Speicherchipkosten und höhere Preise für die Switch 2 sorgen für Skepsis bei Anlegern.

Nintendo
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• Schwacher Gewinnausblick belastet Aktie
• KI-Boom treibt Speicherchipkosten nach oben
• Höhere Switch-2-Preise führen zu Nachfrage-Sorgen

Der japanische Videospielkonzern Nintendo blickt auf ein Rekordjahr zurück, das massgeblich durch den Marktstart der Nintendo Switch 2 geprägt wurde. Dennoch verlor die Aktie zum Wochenstart an der Börse in Tokio 8,44 Prozent und fiel auf 7'020 JPY.

Auslöser für den Kursrückgang war eine enttäuschende Gewinnprognose, kombiniert mit der angekündigten globalen Preiserhöhung der Nintendo Switch 2.

Rekordumsätze treffen auf verfehlte Markterwartungen

Im am 31. März 2026 beendeten Geschäftsjahr konnte Nintendo den Nettoumsatz auf 2,31 Billionen Yen nahezu verdoppeln. Der Nettogewinn stieg parallel dazu um über 50 Prozent auf 424,1 Milliarden Yen. Trotz der starken Entwicklung blieb das operative Ergebnis von 360 Milliarden Yen hinter den Analystenschätzungen zurück. Besonders belastete der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr: Mit einem prognostizierten operativen Gewinn von 370 Milliarden Yen liegt Nintendo deutlich unter der Markterwartung von 480 Milliarden Yen. Hintergrund ist vor allem die Erwartung nachlassender Hardware-Verkäufe nach dem starken ersten Jahr mit knapp 20 Millionen Einheiten.

Grafikkarten-Hunger verteuert die Konsole

Der Boom bei KI-Rechenzentren treibt die Nachfrage nach DRAM- und NAND-Speichern stark nach oben, was die Speicherpreise für Konsumentenhardware wie die Switch 2 belastet. Nintendo erklärte, höhere Komponentenkosten, insbesondere für Speicher, sowie Zölle würden die Kosten im laufenden Geschäftsjahr um rund 100 Milliarden Yen erhöhen. Deshalb wird die Konsole in Japan ab Ende Mai und in Europa sowie Nordamerika ab dem 1. September 2026 teurer. In Deutschland steigt die UVP von 469 Euro auf 499 Euro . Anleger befürchten, dass die höheren Verkaufspreise die Hardware-Margen nicht vollständig absichern können.

Software-Lücken und strategische Optionen für Anleger

Marktbeobachter kritisieren zudem das bislang überschaubare Spiele-Lineup für das restliche Jahr 2026. Während externe Entwickler zahlreiche Titel planen, fehlen bislang grössere interne Veröffentlichungen, die den Hardware-Absatz stützen könnten. Für Anleger ergeben sich zwei Szenarien: Entweder wird der Rücksetzer als Einstiegschance nach der Korrektur der Erwartungen gesehen, oder Investoren warten ab, bis Nintendo mit zusätzlichen Software-Ankündigungen und stabileren Lieferketten neue Impulse liefert.

Zwischen zyklischem Tief und langfristigem IP-Potenzial

Nach dem Kursrückgang stellt sich für Anleger die Frage, ob Nintendo vor einer längeren Schwächephase steht oder lediglich eine Korrektur nach dem Hardware-Hype erlebt. Kurzfristig dürfte entscheidend sein, wie Konsumenten auf die Preiserhöhungen im Herbst reagieren. Ein deutlicher Nachfragerückgang könnte die Margen trotz höherer Preise zusätzlich belasten. Langfristig setzen Investoren dagegen auf die starke Markenbasis sowie den Ausbau des Film- und Freizeitparkgeschäfts, das Nintendo unabhängiger vom klassischen Konsolenzyklus machen soll. Ein weiterer Faktor bleibt der Yen: Eine anhaltende Schwäche der japanischen Währung könnte die Kosten für importierte Komponenten zusätzlich erhöhen. Entscheidend dürften daher die kommenden Software-Ankündigungen werden, da starke Exklusivtitel bei Nintendo historisch oft entscheidend für die Hardware-Nachfrage waren.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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