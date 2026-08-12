NINtec Systems: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NINtec Systems hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4.95 INR. Im Vorjahresviertel waren 4.12 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NINtec Systems in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18.12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 458.6 Millionen INR im Vergleich zu 388.3 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch