Ningxia Xinri Hengli Steel Wire legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ningxia Xinri Hengli Steel Wire hat am 31.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.04 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ningxia Xinri Hengli Steel Wire -0.120 CNY je Aktie generiert.

Ningxia Xinri Hengli Steel Wire hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 136.4 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 111.8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch