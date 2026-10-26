Ningxia Building Materials Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ningxia Building Materials Group stellte am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.14 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.240 CNY je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 28.87 Prozent auf 1.06 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.49 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch