Ningxia Building Materials Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ningxia Building Materials Group hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.13 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.240 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 32.99 Prozent auf 1.12 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.68 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch