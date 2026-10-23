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23.10.2026 06:37:00
Ningxia Baofeng Energy Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Ningxia Baofeng Energy Group hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0.63 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ningxia Baofeng Energy Group 0.440 CNY je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.89 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 32.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.73 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0.640 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 16.89 Milliarden CNY gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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