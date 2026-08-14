Ningxia Baofeng Energy Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ningxia Baofeng Energy Group hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.83 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.450 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.96 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40.77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ningxia Baofeng Energy Group einen Umsatz von 12.05 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch