Ningbo Yunsheng stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ningbo Yunsheng hat am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.15 CNY, nach 0.070 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 1.84 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 50.76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.22 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch