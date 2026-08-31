Ningbo Xusheng Auto Technology A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ningbo Xusheng Auto Technology A äusserte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.10 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ningbo Xusheng Auto Technology A ein EPS von 0.110 CNY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15.27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.21 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1.05 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch