Ningbo Veken Elite Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ningbo Veken Elite Group hat sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.02 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ningbo Veken Elite Group ein EPS von -0.040 CNY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ningbo Veken Elite Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29.90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 472.9 Millionen CNY im Vergleich zu 364.1 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch