Ningbo United Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ningbo United Group liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ningbo United Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Ningbo United Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.04 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.100 CNY je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 62.05 Prozent auf 114.7 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 302.1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch