Ningbo TIP Rubber Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ningbo TIP Rubber Technology A hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0.050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ningbo TIP Rubber Technology A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12.95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 69.1 Millionen CNY im Vergleich zu 79.4 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch