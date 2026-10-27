Ningbo Thermal Power präsentierte Quartalsergebnisse

Ningbo Thermal Power hat am 24.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.05 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Thermal Power 0.090 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25.33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.03 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 822.0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch