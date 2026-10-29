NINGBO TECHMATION gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NINGBO TECHMATION hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.02 CNY, nach 0.010 CNY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NINGBO TECHMATION im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 185.1 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 172.8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch