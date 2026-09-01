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01.09.2026 06:37:00
Ningbo Shimao Energy A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ningbo Shimao Energy A hat am 29.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0.01 CNY gegenüber 0.180 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 89.5 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12.22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ningbo Shimao Energy A einen Umsatz von 79.8 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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