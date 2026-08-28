Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System CoLtd Registered A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System CoLtd Registered A hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0.100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 417.4 Millionen CNY, gegenüber 430.4 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3.01 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch