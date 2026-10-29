Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System CoLtd Registered A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System CoLtd Registered A hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System CoLtd Registered A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.04 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.080 CNY je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 416.6 Millionen CNY, gegenüber 420.8 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0.99 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch