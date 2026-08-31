Ningbo Shanshan legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ningbo Shanshan hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.23 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Shanshan 0.080 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33.56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.75 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 5.05 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch