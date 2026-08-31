Ningbo Shanshan gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ningbo Shanshan hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Shanshan 0.060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Ningbo Shanshan im vergangenen Quartal 991.7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41.92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ningbo Shanshan 698.7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch