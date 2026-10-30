Ningbo Shanshan gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ningbo Shanshan hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.15 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Shanshan 0.030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 1.07 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Shanshan 691.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch