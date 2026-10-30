Ningbo Shanshan: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ningbo Shanshan hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.20 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.040 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 7.22 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.95 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch