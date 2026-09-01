Ningbo Sanxing Electric legte Quartalsergebnis vor

Ningbo Sanxing Electric hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.27 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.520 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7.29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.34 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4.03 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.ch