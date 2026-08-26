Ningbo Powerway Alloy Material informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ningbo Powerway Alloy Material hat am 24.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.53 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Powerway Alloy Material 0.440 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32.83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.97 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 5.25 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch