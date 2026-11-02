Ningbo Port hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ningbo Port äusserte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.06 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3.55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.97 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.25 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch