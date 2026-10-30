Ningbo Orient Wires Cables stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ningbo Orient Wires Cables hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.58 CNY gegenüber 0.530 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ningbo Orient Wires Cables in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40.27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.30 Milliarden CNY im Vergleich zu 3.07 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0.593 CNY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 4.30 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.ch