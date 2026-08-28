Ningbo Ocean Shipping hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ningbo Ocean Shipping präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.15 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Ningbo Ocean Shipping ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.150 CNY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1.88 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Ocean Shipping 1.56 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch