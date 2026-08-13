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13.08.2026 06:37:00
Ningbo Menovo Pharmaceutical gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ningbo Menovo Pharmaceutical hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Mit einem EPS von 0.09 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Ningbo Menovo Pharmaceutical mit 0.090 CNY je Aktie genauso viel verdiente.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 521.2 Millionen CNY – ein Plus von 30.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ningbo Menovo Pharmaceutical 400.9 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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