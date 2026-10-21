Ningbo Marine: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ningbo Marine hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.02 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.010 CNY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42.68 Prozent auf 1.19 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 832.4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch