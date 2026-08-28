Ningbo Marine: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ningbo Marine hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 70.45 Prozent auf 1.30 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 764.6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch