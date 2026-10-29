Ningbo Joyson Electronic stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ningbo Joyson Electronic gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.17 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.330 HKD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Ningbo Joyson Electronic im vergangenen Quartal 16.05 Milliarden HKD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5.23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ningbo Joyson Electronic 16.93 Milliarden HKD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch