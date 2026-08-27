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27.08.2026 06:37:00
Ningbo Joyson Electronic mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ningbo Joyson Electronic hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0.25 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.290 HKD je Aktie erzielt worden.
Ningbo Joyson Electronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.43 Milliarden HKD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.02 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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