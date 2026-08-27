Ningbo Joyson Electronic A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ningbo Joyson Electronic A hat sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.22 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.270 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9.48 Prozent auf 14.28 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15.77 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch