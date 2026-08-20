Ningbo Jintian Copper (Group) A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ningbo Jintian Copper (Group) A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.16 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.150 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 42.82 Milliarden CNY gegenüber 32.01 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch