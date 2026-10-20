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20.10.2026 06:37:00
Ningbo Jintian Copper (Group) A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Ningbo Jintian Copper (Group) A veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0.16 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ningbo Jintian Copper (Group) A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.140 CNY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32.21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 42.93 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 32.47 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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