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18.08.2026 06:37:00
Ningbo Jifeng Auto Parts: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Ningbo Jifeng Auto Parts liess sich am 15.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ningbo Jifeng Auto Parts die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Ningbo Jifeng Auto Parts hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.19 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.040 CNY je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 6.84 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Jifeng Auto Parts 5.49 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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