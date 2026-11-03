Ningbo Jifeng Auto Parts präsentierte Quartalsergebnisse

Ningbo Jifeng Auto Parts liess sich am 31.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ningbo Jifeng Auto Parts die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0.10 CNY. Im letzten Jahr hatte Ningbo Jifeng Auto Parts einen Gewinn von 0.080 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.36 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.61 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch