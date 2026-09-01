Ningbo Haitian Precision Machinery informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ningbo Haitian Precision Machinery hat am 29.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.33 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.260 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28.90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.19 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 923.4 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch