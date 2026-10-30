Ningbo Fujia Industrial A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ningbo Fujia Industrial A stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.09 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ningbo Fujia Industrial A ein EPS von 0.080 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 924.2 Millionen CNY gegenüber 812.0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch