Ningbo Fuda Company informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ningbo Fuda Company hat am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.03 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.040 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18.50 Prozent zurück. Hier wurden 290.7 Millionen CNY gegenüber 356.7 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch